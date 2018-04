Polizeidirektion Bad Kreuznach / Suche nach Unfallverursacher

Suche nach Unfallverursacher

Bad Kreuznach - Am Freitag, 27.04.18 wurden gegen 14:30 Uhr zwei Plastikteile auf der B41 in Fahrtrichtung Kirn zwischen den Anschlussstellen Winzenheim und Rüdesheim gemeldet. Eine Streife konnte bei einer Absuche keine Gegenstände mehr feststellen. Am Abend wurde auf der Dienststelle ein Unfall angezeigt. Eine 54 jährige Autofahrerin war über eines der Kunststoffteile gefahren und hatte sich dabei ihren Pkw beschädigt. Bei den Gegenständen handelte es sich um orangefarbene Kantenschoner. Vermutlich hatte sie ein Lkw verloren. Zeugen, welche Angaben zu dem Verlierer der Kantenschoner machen können, sollen sich bitte an die Polizei Bad Kreuznach, Tel.: 0671/8811-0 wenden.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671-8811-0 www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.