Polizeidirektion Bad Kreuznach / Trunkenheitsfahrt

Trunkenheitsfahrt

Bingen, Saarlandstraße - Am 03.11.18 gegen 20:20 Uhr wurde ein PKW in der Saarlandstraße in Bingen am Rhein einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim 53-jährigen Fahrer konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 1,19%&o. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, der Fahrer muss mit einem mehrmonatigen Führerscheinentzug rechnen.

