Polizeidirektion Bad Kreuznach / Trunkenheitsfahrt

Trunkenheitsfahrt

Sprendlingen - Am Freitag, 15.03.2019, gegen 15.10 Uhr meldet ein aufmerksamer Zeuge, dass ein augenscheinlich betrunkener Mann in einem Einkaufsmarkt in Sprendlingen Alkoholika gekauft habe und dann schwankend an seinen PKW gegangen und weggefahren sei. An der Halterschrift in Pfaffen-Schwabenheim konnte der 63-jährige PKW-Fahrer angetroffen werden. Der Mann war deutlich alkoholisiert. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 2,78 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

