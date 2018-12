Polizeidirektion Bad Kreuznach / Übernachtung bei der Polizei

Übernachtung bei der Polizei

Bad Kreuznach, Viktoriastraße - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden die Beamten gegen 00:20 Uhr zu einer randalierenden Person in die Viktoriastraße gerufen. Der Randalierer, ein polizeibekannter 22-Jähriger, hämmerte an einem Mehrfamilienhaus gegen Türen und Fenster und schrie laut herum. Offenbar forderte er Geld von einer dort wohnenden Frau. Die Frau bestätigte, dass es bereits vor einigen Tagen Streit um einen kleinen Geldbetrag gegeben hätte. Die Beamten erteilten dem 22-Jährigen einen Platzverweis. Der 22-Jährige tauchte jedoch wenige Minuten später erneut vor dem Haus auf. Er wurde daraufhin festgenommen und musste den Rest der Nacht in einer Polizeizelle verbringen.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0 E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.