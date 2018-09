Polizeidirektion Bad Kreuznach / Umfangreiche Suchmaßnahmen ...

Umfangreiche Suchmaßnahmen nach vermisstem Radfahrer

55595 Dalberg - Am Montag, den 03. September 2018, gegen 16.30 Uhr meldete eine Gruppe Radtouristen einen 82-jährigen Mitfahrer als vermisst. Die Gruppe, die in Weiler bei Monzingen übernachtete, legte in Dalberg eine kurze Rast ein. Während der Pause verlor die Gruppe den Senior bereits gegen 13.00 Uhr. In welche Richtung er fuhr hatte niemand beobachtet. Nach ersten eigenen Suchmaßnahmen durch die Gruppe wurde die Polizei eingeschaltet. Nach erfolglosen Suchmaßnahmen durch Beamte der Inspektionen Bad Kreuznach und Kirn am Boden, wurde zusätzlich der Polizeihubschrauber hinzugezogen. Auch aus der Luft konnte der vermisste Radfahrer nicht gefunden werden, so dass auch noch ein Personenspürhund (Mantrailer) verständigt wurde. Gegen 20.30 Uhr meldete sich ein Weingutbesitzer aus Bretzenheim bei der Polizei. Bei ihm sei ein erschöpfter Radfahrer aufgetaucht, der nicht wusste wie er wieder in sein Hotel kommt. Dabei handelte es sich um den 82-Jährigen aus Weil am Rhein. Der Radtourist, der mit einem E-Bike unterwegs war, fuhr sogar bis Bingen und wurde dort von Bürgern nach Weiler, allerdings Weiler bei Bingen geschickt, von dort fand er den Weg nach Bretzenheim. Der erschöpfte, aber unverletzte Senior wurde von der Polizei mitsamt seinem E-Bike wieder in sein Hotel gebracht.

