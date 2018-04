Polizeidirektion Bad Kreuznach / Unfall mit leicht verletztem Kind

Unfall mit leicht verletztem Kind

Wolfsheim - 12.04.2018,13.50 Uhr

Am 12.04.2018, 13.50 Uhr, ereignete ich in Wolfsheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein 8 jähriges Kind leicht verletzt wurde. Ein PKW befuhr die Kreuznacher Straße in Fahrtrichtung Sankt Johann, als ein Kind auf die Straße lief. Es kam zum Zusammenstoß. Das Kind erlitt leichte Verletzungen und wurde zwecks weiterer Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

