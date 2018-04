Polizeidirektion Bad Kreuznach / Unfall mit leicht verletzter ...

Unfall mit leicht verletzter Person

Bacharach, Bundesstraße 9 - 02.04.2018, 14.40 Uhr

Ein PKW und ein nachfolgendes Motorrad befuhren die Bundestraße 9 in Fahrtrichtung Sankt Goar. Verkehrsbedingt musste der PKW-Fahrer anhalten. Auch der Motorradfahrer bremste ab. Beim Bremsvorgang brach das Krad aus und der Motorradfahrer kam zu Fall. Er zog sich leichte Verletzungen am Knie zu und wurde vorsorglich in eine Krankenhaus eingeliefert.

