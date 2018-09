Polizeidirektion Bad Kreuznach / Unfall Obersteiner Straße

Unfall Obersteiner Straße

Kirn - Am Dienstag, 04.09.2018 gegen 22:00 Uhr befuhr ein 19-jähriger PKW die L182 bei Kirn und wollte an der dortigen Tankstelle der Obersteiner Straße auf das Tankstellengelände auffahren. Dabei übersah er jedoch eine 52-jährige PKW Fahrerin, die die Obersteiner Straße auf der Vorfahrtsstraße in Richtung B41 befuhr. Es kam hierbei zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Ein Fahrzeug wurde hierbei gegen einen parkenden PKW eines KFZ-Handels geschoben. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 10000 Euro belaufen. Die 52-jährige PKW-Fahrerin wurde beim Verkehrsunfall leicht verletzt.

