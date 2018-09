Polizeidirektion Bad Kreuznach / Unfall unter Alkoholeinfluss

Unfall unter Alkoholeinfluss

Weiler bei Bingen - Am 02.09.2018 gegen 06:00 Uhr befährt ein 29-jähriger aus Roth die Stromberger Straße in Weiler bei Bingen in Fahrtrichtung Stromberg. In einer Linkskurve gerät er nach rechts von der Fahrbahn. Dort kollidiert er zunächst mit einem geparkten PKW, schiebt diesen dann durch eine Mauer gegen einen weiteren PKW und stößt zum Schluss gegen eine weitere Mauer. Wie durch ein Wunder wird der alleinbeteiligte Fahrer nicht verletzt. An den drei Fahrzeugen und umliegenden Mauern entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme können die Beamten starken Alkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt über 1,8 Promille. Der Führerschein wird sichergestellt und den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

