Polizeidirektion Bad Kreuznach / Unfallflucht

Unfallflucht

Bad Sobernheim - Am 25.04.2018 kam es um 22.15 Uhr auf der Kreisstaße 20 zwischen Bad Sobernheim und Daubach zum Zusammenstoß zweier Pkw. Der Fahrer eines grauen Chevrolet Captica war in Richtung Daubach unterwegs, als ihm ein Pkw auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Der Fahrer des Chevrolet versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte jedoch einen leichten Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw nicht mehr vermeiden. Hierbei wurde die Fahrertür und der Fahrerspiegel des Chevrolet beschädigt. Der entgegenkommende Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Es soll sich um einen rötlichen Pkw mit KH-Kennzeichen gehandelt haben. Dieser Pkw dürfte ebenfalls Schäden auf der Fahrerseite aufweisen. Hinweise zu dem rötlichen Pkw bitte an die Polizeiinspektion Kirn oder die Außenstelle in Bad Sobernheim unter der Telefonnummer 06751/81270

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752/1560 pikirn@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.