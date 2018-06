Polizeidirektion Bad Kreuznach / Unfallflucht

Unfallflucht

Kirn - Am 04.06.2018 wurde in der Zeit von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr ein roter Kleinbus der Marke Toyota an der rechten, hinteren Beifahrertür beschädigt. Der Fahrer, welcher für die Sozialstation unterwegs war, hatte den Kleinbus auf den Parkplätzen der Firma Venter und der Sparkasse im Halmer Weg geparkt. Der Schaden wurde offensichtlich durch ein anderes Fahrzeug bei Ein- oder Ausparken verursacht. Der Unfallverursacher hatte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kirn

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752/1560 pikirn@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.