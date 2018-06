Polizeidirektion Bad Kreuznach / Unfallflucht

Unfallflucht

Kirn - Am 07.06.2018 wurde in der Zeit von 07.00 Uhr bis 07.20 Uhr in der Rechten Hahnenbachstraße ein geparkter Citroen Berlingo beschädigt. Ein Zeuge beobachtete, wie ein weißer Sprinter mit blauer Aufschrift an dem Citroen verbeifuhr und ihn hierbei am Außenspiegel touchierte. Anschließend fuhr der Unfallverursacher einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kirn

