Polizeidirektion Bad Kreuznach / Unfallflucht

Bingen-Bingerbrück, B48, Viadukt - 23.08.2018, 14.48 Uhr

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die Abfahrt der B9, um in Richtung Weiler abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er ein auf der B48 in Richtung Weiler fahrendes Fahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelte es sich um einen weißen VW Golf mit MZ-Kennzeichen und Zwischenbuchstabe B. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

