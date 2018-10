Polizeidirektion Bad Kreuznach / Unfallflucht

Unfallflucht

Kirn - Am Samstagabend, den 06.10.2018 kam es um 20:10 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Kirn zu einer Fahrerflucht. Die 78-jährige Unfallverursacherin legte beim Vorwärtsausparken versehentlich den Rückwärtsgang ein und stieß hierbei gegen einen hinter ihr parkenden PKW, wodurch die vordere Stoßstange beschädigt wurde. Der dazugehörige 27-jährige Fahrer hielt sich währenddessen im Markt auf. Anschließend entfernte sich die Unfallfahrerin ohne sich um den Schaden zu kümmern von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Durch zwei aufmerksame Zeugen konnte der Unfall beobachtet werden, die sich das Kennzeichen der Flüchtigen merkten. Danach warteten die Zeugen die Rückkehr des geschädigten Fahrers ab, welcher im Anschluss den Vorfall bei der Polizei anzeigte. Die 78-jährige Unfallfahrerin muss sich nun wegen Fahrerflucht verantworten.

