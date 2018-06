Polizeidirektion Bad Kreuznach / Unfallflucht an Tankstelle

Unfallflucht an Tankstelle

Hochstetten-Dhaun - Am 04.06.2018 fuhr der Fahrer eines VW Fox um 11.50 Uhr auf dem Gelände der Total-Tankstelle in der Binger Landstraße beim Rangieren gegen einen VW Caddy. Zeugen meldeten, dass der Unfallverursacher augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehe und nach dem Zusammenprall geflüchtet sei. Fahndungsmaßnahmen nach dem Unfallverursacher verliefen negativ. Anhand der Videoaufzeichnung der Tankstelle konnte der Fahrer ermittelt werden. Es handelte sich um einen 31-jährigen Mann, welcher in der naheliegenden Vergangenheit schon mehrfach wegen Verkehrsdelikten unter Alkoholeinfluss, sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis auffällig war.

