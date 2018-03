Polizeidirektion Bad Kreuznach / Unfallflucht Bad Sobernheim

Unfallflucht Bad Sobernheim

Kirn - Am Donnerstag, 22.03.2018 gegen 06.50 Uhr wurde in Bad Sobernheim, Königsberger Straße 81 ein geparkter Opel Caravan durch einen rangierenden VW Golf Kombi beschädigt. Der Fahrer des silbernen Golfes entfernte sich nach dem Anstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zeugen meldeten den Unfall der Polizei Kirn.

