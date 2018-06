Polizeidirektion Bad Kreuznach / Unfallflucht, Gefährdung des ...

Unfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährliche Körperverletzung in Langenlonsheim

Bad Kreuznach - Eine 39 jährige Frau befuhr am 03.06.18 gegen 19:35 Uhr mit ihrem Pkw die Straße Am alten Mühlengraben in Langenlonsheim in Fahrtrichtung der B48. An der Kreuzung mit der B48 musste die Frau anhalten. Daraufhin fuhr ein hinter ihr fahrender Pkw auf ihr Auto auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Fahrer des anderen Autos wollte sich auf Verlangen der Frau nicht ausweisen. Er stieg schließlich in sein Auto und fuhr einfach weg. Die Frau stellte sich ihm in den Weg, um ein Wegfahren zu verhindern. Hierbei berührte das Auto des Mannes die Frau im Kniebereich. Die Frau erlitt hierdurch Hautabschürfungen. Der Mann fuhr danach weg. An der Kreuzung mit der B48 nahm er einem anderen Pkw die Vorfahrt. Zeugen merkten sich das Kennzeichen des geflüchteten Pkw. Beamte suchten die Halteranschrift des Fahrzeuges auf. In der Wohnung konnte der 36 jährige Ehemann der Fahrzeughalterin angetroffen werden. Die Beschreibung des flüchtigen Autofahrers traf auf diesen zu. Er bestritt allerdings gefahren zu sein. Im Besitz einer Fahrerlaubnis war der Mann auch nicht. Da der Verdacht bestand, dass der Mann Alkohol und Drogen konsumiert hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den Beschuldigten wurden diverse Strafanzeigen erstattet. Seine Ehefrau erwartet ein Strafverfahren wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Der Fahrer des Pkw, welcher an der Kreuzung der Straße Am alten Mühlengraben mit der B48 von dem flüchtenden Pkw die Vorfahrt genommen bekam, möchte sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671/8811-0 melden.

