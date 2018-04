Polizeidirektion Bad Kreuznach / Unfallflucht nach Alkoholfahrt

Unfallflucht nach Alkoholfahrt

Kirn - Am 19.04.2018 kam es um 10.00 Uhr in der Kallenfelser Straße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Opel Zafira war in Richtung Kallenfels unterwegs und überholte in einer unübersichtlichen Rechtskurve einen Mercedes 200 trotz Gegenverkehrs. Der Fahrer des Mercedes wollte nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Trotzdem kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel. Drei entgegenkommende Pkw mussten ebenfalls nach rechts ausweichen. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Er konnte im Rahmen der Unfallermittlungen festgenommen werden. Personen wurden nicht verletzt. Da der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von 3,58 Promille. Der 31-jährige Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verursachung eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss, sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Er war wegen Gewalt- und Alkoholdelikten schon mehrfach auffällig geworden. Unfallzeugen oder Personen, welche gefährdet wurden bitte bei der Polizeiinspektion Kirn melden.

