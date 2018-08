Polizeidirektion Bad Kreuznach / Ungewöhnliche Festnahme

Ungewöhnliche Festnahme

Hennweiler - Am 27.08.2018 gegen 14:50 Uhr meldete der Gemeindearbeiter aus Hennweiler eine große Schlange auf der Straße. Die Polizei Kirn kontaktierte daraufhin einen Fachmann zur Artbestimmung und weiteren Verfahrensweise. Dieser nahm sich vor Ort der etwa zwei Meter langen Würgeschlange, vermutlich Boa Constricor, an und führte sie dem Gewahrsam der Polizei Kirn zu. Dort wurde sie in eine Zelle gesperrt, bis ihr weiterer, artgerechter Aufenthaltsort gefunden wurde. Der Eigentümer oder Zeugen die Hinweise auf den Eigentümer geben könnten werden gebeten sich bei der Polizei Kirn 06752-1560 zu melden.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752/1560 pikirn@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -