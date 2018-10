Polizeidirektion Bad Kreuznach / Unter Drogeneinfluss in den ...

Unter Drogeneinfluss in den Weinberg geschleudert

Bad Kreuznach, Metzlerweg / Weinberg - Am Samstagnachmittag kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in einem Weinberg bei KH-Winzenheim. Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer kam hierbei vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug von einem Schotterweg ab und kollidierte mit mehreren Rebstöcken. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 30-Jährige zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Amphetamin und Cannabis gestanden hatte. Des Weiteren bemerkten die Beamten, dass die Reifen am Unfallfahrzeug sehr stark abgefahren waren. Dem 30-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde eingezogen. Der 30-Jährige blieb unverletzt. Am Pkw entstand ein Unfallschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR (Totalschaden). Der Schaden am Weinberg wurde auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

