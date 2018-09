Polizeidirektion Bad Kreuznach / Unwetterereignis

Unwetterereignis

Kirn Verbandsgemeinde - Am 06.09.2018 von 13:50 bis 14:20 Uhr kam es im Bereich Kirn zu einem Gewitter mit Starkregen und Hagel. Hierbei wurden im Stadtgebiet die Bereiche Marktplatz, Kallenfelser Straße, Schulstraße und Bahnhofstraße teilweise überflutet. Im Innenstadtbereich lief das Wasser in einige Keller ohne jedoch größeren Schaden zu verursachen. Weiterhin wurde die K30 zwischen Fischbach und Kirn an mehreren Stellen überflutet und mit Schlamm und Geröll verunreinigt. Durch einen Blitzschlag wurde der Kirchturm der evangelischen Kirche in Daubach leicht beschädigt. Zu einer Brandentwicklung kam es hier nicht. Die Feuerwehren aus dem Kreisgebiet sowie die Mitarbeiter der Straßenmeistereien und des Bauhofes waren im Dauereinsatz. Zu größeren Schäden kam es glücklicherweise nicht.

