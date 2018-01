Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verdacht auf ...

Verdacht auf Körperverletzungsdelikt in Wohnanwesen

Bingen am Rhein - Kurz nach 20:00 Uhr am Abend des 27.01.2018 wird der Polizei eine Schlägerei in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Bingerbrück gemeldet. Von den ersten eintreffenden Kräften werden eine 45-jährige männliche Person mit Kopfplatzwunde und mehrere aggressive Personen vor und im Anwesen festgestellt. Nach Eintreffen von mehreren weiteren Streifenwagen kann die Situation vor Ort beruhigt werden. Von 18 zumeist merklich alkoholisierten Zeugen oder Beteiligten des noch unklaren Tathergangs werden die Personalien festgestellt.

