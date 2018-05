Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verhinderte ...

Verhinderte Trunkenheitsfahrten - Pkw-Schlüssel sichergestellt

Bad Kreuznach-Winzenheim und Kirschsteinanlage - Die Polizei Bad Kreuznach wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag im Hinblick auf Alkohol im Straßenverkehr auch zweimal präventiv tätig. Eine Funkstreife bemerkte während eines Einsatzes in KH-Winzenheim einen 20-Jährigen, welcher mit einem Weinglas in der Hand zu seinem geparkten Pkw ging. Der junge Mann, für den die 0,0-Promille-Grenze gilt, pustete 0,91 Promille. Sein Fahrzeugschlüssel wurde vorläufig sichergestellt. Ein ähnlich gelagerter Fall ereignete sich an der Kirschsteinanlage. Hier wurde noch vor Fahrtantritt der Pkw-Schlüssel eines jungen Mannes sichergestellt. Bei ihm hatte das Testgerät zuvor 1,05 Promille angezeigt.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671-8811-0 www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.