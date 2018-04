Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Bad Kreuznach, Poststraße - Am Samstag den 31.03.18 gegen 22:30 Uhr stellte eine Streife der Polizei Bad Kreuznach eine an ihr geparktes Fahrzeug rennende 40-jährige Frau fest, die unmittelbar vor ihrem PKW beim Herausnehmen ihres PKW-Schlüssels aus ihrer Handtasche ins Taumeln gerät. In der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau deutlich dem Alkohol zugesprochen hatte und trotz dessen noch an ihre etwa 60km entfernte Wohnanschrift fahren wollte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung der angedachten Fahrt sichergestellt. Die Frau bestellte sich daraufhin ein Taxi.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671-8811-0 www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.