Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrskontrolle mit ...

Verkehrskontrolle mit gestohlenem Roller; Fahrer unter Alkoholeinfluss

Bad Kreuznach - Am Donnerstag, 23.08.2018, gegen 18.07 Uhr kontrollierte eine Streife einen Rollerfahrer mit Sozius in der Baumgartenstraße. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 34-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand und auch keine erforderliche Fahrerlaubnis für den Roller hatte. Bei der Inaugenscheinnahme des Rollers ergaben sich Hinweise auf eine Manipulation. Eine Fahndungsabfrage bestätigte den Verdacht. Der Roller war am Vormittag auf einem Firmenparkplatz in Bad Kreuznach entwendet und mittlerweile schon umlackiert worden. Den Fahrer bzw. sein Sozius erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

