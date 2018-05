Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfall durch ...

Verkehrsunfall durch Unterzuckerung

55595 Hargesheim, Kirchstraße - Am Donnerstag, den 31.05.2018, um 08.45 Uhr, befuhr ein 58-Jähriger die Kirchstraße in Hargesheim. Der Mann aus Mönchengladbach stieß mit seinem PKW gegen ein am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparktes Wohnmobil. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der PKW-Fahrer derart unterzuckert war, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Verletzungen durch den Unfall erlitt er nicht, beide Fahrzeuge waren beschädigt, der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Fahrers aus Nordrhein-Westfalen beschlagnahmt.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671-8811-100 pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.