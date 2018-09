Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfall mit 5 Verletzten

Verkehrsunfall mit 5 Verletzten

Hochstetten-Dhaun - Am 29.09.2018, kam es auf der B41 in Hochstetten-Dhaun mit mehreren Verletzten Personen. Unfallursächlich war nach aktuellem Stand der Ermittlungen ein 65 - jähriger Autofahrer, der aus Richtung Simmertal kommend, in Hochstetten-Dhaun nach links Richtung Industriegebiet abbiegen wollte und hier bei den entgegenkommenden und geradeausfahrenden PKW übersehen hat. In Folge des Zusammenstoßes wurden der Unfallverursacher, seine Beifahrerin und im gegnerischen PKW drei Personen, darunter ein 9-jähriges Kind, verletzt. Die Verletzungen waren glücklicherweise überwiegend als leicht zu bezeichnen. Am "schwersten" wurde das Kind verletzt. Die Beifahrerin aus dem Verursacherfahrzeug musste von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Auto geborgen werden, da sie leicht eingeklemmt wurde und nicht selbständig aussteigen konnte. Die Verletzten wurden auf die Krankenhäuser in Kirn und Idar-Oberstein verteilt. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ortsdurchfahrt Hochstetten musste für die Dauer der Aufnahme gesperrt werden, der Verkehr wurde abgeleitet. Insgesamt waren neben 2 Streifenwagenbesatzungen der Polizei Kirn, die Feuerwehren der VG-Kirn Land (Hochstetten-Dhaun und Simmertal), 4 Rettungswagen und 1 Notarztwagen im Einsatz. Die Vollsperrung dauerte knapp 30 Minuten.

