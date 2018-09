Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Bad Kreuznach - Am Dienstag, den 04.09.2018, um 14:31 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Schwerverletztem Motorradfahrer in Bad Kreuznach. Demnach befuhr die 47-jährige PKW-Fahrerin die Straße Am Grenzgraben aus Fahrtrichtung KH-Bosenheim kommend in Fahrtrichtung KH-Planig und wollte nach links auf den Parkplatz des Rehner-Gartencenters abbiegen. Dabei übersah sie den bevorrechtigten, entgegenkommenden 27-jährigen Motorradfahrer und kollidierte mit diesen frontal zusammen. Durch den heftigen Aufprall verlor der Motorradfahrer kurz das Bewusstsein. Nach aktuellem Stand sind seine Verletzungen jedoch nicht lebensbedrohlich. Die PKW-Fahrerin wurde durch das gesplitterte Glas ihrer Windschutzscheibe leicht verletzt. Die Straße musste für den Hubschrauber und das Abschleppen der beiden verunfallten Fahrzeuge für circa 1 Stunde gesperrt werden. Der schwer verletzte Mann wurde ins Krankenhaus verbracht.

