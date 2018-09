Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit Schwerverletzter Motorradfahrerin

Bad Kreuznach - Medieninformation-Erstmeldung

Ort: B48, Bad Kreuznach nach Bad Münster am Stein-Ebernburg

Zeit: Samstag, 15.09.2018, 11:34 Uhr

Sachverhalt: PKW-Fahrer und Motorradfahrerin befahren in dieser Reihenfolge die B48 von Bad Kreuznach in Richtung Bad Münster am Stein-Ebernburg. Auf Höhe Felseneck fährt die Motorradfahrerin auf den PKW-Fahrer auf und stürzt hierbei. Dadurch rutscht das Motorrad in den Gegenverkehr und kollidiert mit dem entgegenkommenden Bus. Die Fahrerin erleidet schwere Verletzungen. Der Verkehr auf der B48 in Richtung Bad Münster wird derzeit abgeleitet.

Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wir bitten daher, derzeit von Nachfragen abzusehen. Es ist zu beachten, dass vor Ort kein polizeilicher Interviewpartner zur Verfügung steht. Es wird keine Gewähr dafür übernommen, dass die Meldung tatsächlich so medienrelevant ist, wie bei Meldungseingang zu vermuten.

Eine ergänzende Medieninformation der PI Bad Kreuznach folgt.

