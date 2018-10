Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Simmertal - Am 03.10.2018 um 04.00 Uhr befuhr der 18jährige Fahrer eines PKW VW Polo die B421 aus Richtung Simmertal kommend in Fahrtrichtung Gemünden. Kurz nach der Ortslage Simmern kommt der Fahrer aus bislang noch nicht geklärter Urache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, so dass sich der PKW überschlug. Der Fahrer wurde hierbei schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden (ca. 4000 Euro). Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

