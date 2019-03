Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW auf der K 32 bei Seibersbach - Fahrer vermutlich zu schnell unterwegs

Seibersbach, K 32 - Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam am 18.03.2019 gegen 15:20 Uhr ein 18 Jahre alter Fahrzeugführer auf der K 32 mit seinem PKW von Dörrebach in Richtung Seibersbach fahrend in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb zunächst auf dem Dach liegen, der Fahrer konnte sich jedoch selbst befreien. Der Fahranfänger wurde durch den Verkehrsunfall glücklicherweise nicht verletzt, sein PKW wurde aber total beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

