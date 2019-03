Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit Personenschaden und unter Alkoholeinfluss - Pkw überschlug sich mehrfach

L108, zw. Hüffelsheim und Waldböckelheim - Am Samstagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, ereignete sich auf der L108 zwischen Hüffelsheim und Waldböckelheim ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Strecke in Richtung Waldböckelheim. Hierbei kam er offenbar infolge von nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkoholeinfluss in einer lang gezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der Pkw des 26-Jährigen schleuderte auf einen angrenzenden Acker und überschlug sich dort mehrmals. Der 26-Jährige wurde hierbei leicht verletzt, am Pkw entstand Totalschaden (Schadenshöhe bei ca. 3.000 EUR). Am Acker entstand nach derzeitigem Stand kein messbarer Sachschaden. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 26-Jährige vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte. Ein Test ergab einen Wert von 1,11 Promille. Dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

