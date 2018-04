Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfall mit einem ...

Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer

Bad Kreuznach - Am 21.04.2018, um 18:44 Uhr, befuhr ein 21jähriger Mann mit seinem Motorrad die Marienburger Straße in Richtung Körnickestraße, in Bad Kreuznach. Zur gleichen Zeit befuhr ein 29jähriger Mann mit seinem Pkw die Rheingrafenstraße in Richtung Salinental. An der Kreuzung Marienburger Straße/Rheingrafenstraße missachtete der Motorradfahrer die Vorfahrt des Pkw und es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Der Pkw Fahrer und seine 39jährige Beifahrerin wurden hierbei durch die Auslösung der Airbags leicht verletzt. Der Motorradfahrer erlitt diverse multiple Frakturen und wurde mittels Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 30.000EUR.

