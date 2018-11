Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfall mit einem ...

Verkehrsunfall mit einem verletzten Fußgänger

Bad Kreuznach - Ein 80jähriger Mann befährt am 22.11.2018, um 17:30 Uhr, mit seinem Pkw die Rüdesheimer Straße in Richtung Stadtmitte, als vom rechten Fahrbahnrand ein 27jähriger Mann unvermittelt auf die Straße läuft. Der 80jährige Mann kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kommt zum Zusammenstoß. Der Fußgänger wird einige Meter zurückgeschleudert und bleibt dann am Boden liegen. Ein zufällig vor Ort befindlicher Arzt leistet sofort erste Hilfemaßnahmen.

Der 27jährige Mann wird im Anschluss mit einer Kopfverletzung und mehreren Prellungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrzeugführer bleibt unverletzt. An seinem Pkw entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca.500EUR.

