Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfall mit Flucht in ...

Verkehrsunfall mit Flucht in Stromberg, 24.08.18 09:30-11:15 Uhr

Bad Kreuznach - Die 53-jährige Geschädigte parkt mit ihrem Fahrzeug in der Staatsstraße 17 in Stromberg auf dem Parkplatz einer Arztpraxis. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkommt stellt sie einen Schaden am rechten vorderen Kotflügel fest. Der/Die bislang unbekannte Unfallverursacher/in hat die Unfallstelle verlassen ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Vermutlich wurde das Fahrzeug der Geschädigten beim Ein-oder Ausparken touchiert. Als unfallverursachendes Fahrzeug kommt ein weißer Jeep, vermutlich Marke Ford in Frage. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

