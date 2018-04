Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfall mit Katze

Verkehrsunfall mit Katze

Bergen - Am 13.04.2018 gegen 09.15 Uhr befuhr ein 36jähriger Fahrer eines PKW die Hauptstraße in Bergen, als plötzlich eine Katze die Fahrbahn überquerte. Der Fahrer des PKW konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Katze erlag ihren Verletzungen. Am PKW entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

