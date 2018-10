Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfall mit Sachschaden

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Hochstetten-Dhaun - Am 01.10.18, gegen 16.45h befahren zwei Pkw-Führer die B41 aus Richtung Bad Sobernheim kommend in Richtung Hochstetten-Dhaun. Sie befahren diese zunächst hintereinander. An der Unfallörtlichkeit kommt es bei einem durchgeführten Überholmanöver beim Wiedereinscheren zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entsteht leichter Sachschaden. Aufgrund der unklaren Unfallsituation wurde gegen beide Fahrzeugführer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

