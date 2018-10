Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfall mit Sachschaden

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Simmertal - Am 06.10.18, um 13.40h will ein Verkehrsteilnehmer in der Herrenstraße in Simmertal rückwärts aus seiner Grundstücksausfahrt ausfahren. Dabei übersieht er den kurz vor der Einfahrt abgestellten Pkw der deutschen Post. Es kommt zum Zusammenstoß. Verursacher wurde verwarnt.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Kirn

Telefon: 0671-92000-215 www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.