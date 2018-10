Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfall mit Sachschaden

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Kirn - Am 06.10.18, um 14.00h befährt die Unfallverursacherin mit ihrem Pkw die Straße Kyrburg in Kirn in Richtung der Burg Kyrburg. Aus Unachtsamkeit habe sie dann den Pkw der Unfallgegnerin beim Vorbeifahren gestreift. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Unfallverursacherin wurde verwarnt.

