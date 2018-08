Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfall mit tödlich ...

Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Pkw-Fahrerin

Schweppenhausen, L242 - Am heutigen Abend ereignete sich auf der L242, zwischen Schweppenhausen und Windesheim, ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 73-jähriger Pkw-Fahrer aus der VG Langenlonsheim befuhr gegen 17:20 Uhr die Strecke in Fahrtrichtung Windesheim, während eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus der VG Stromberg in der Gegenrichtung unterwegs war. In Höhe des Sportplatzes kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei der Kollision wurde die 50-Jährige tödlich verletzt und im Pkw eingeklemmt. Der 73-Jährige wurde lediglich leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Gesamtschadenssumme dürfte sich auf ca. 20.000 EUR belaufen. Ein Unfallsachverständiger wurde zur Klärung des genauen Unfallhergangs hinzugezogen. Die L242 ist zur Stunde wegen der aufwendigen Bergungs- und Säuberungsmaßnahmen noch voll gesperrt. Neben der Polizei sind auch die Freiwillige Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei im Einsatz gewesen. Eventuelle Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach!

