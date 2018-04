Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfall mit Totalschaden

Verkehrsunfall mit Totalschaden

55545 Bad Kreuznach, Bundesstraße 41 - Am Samstag, den 28.04.2018, gegen 21.20 Uhr, befährt der Fahrer eines Mercedes die B41 aus Richtung Waldböckelheim kommend, in Richtung Bad Kreuznach. In Höhe der Michelinwerke verliert der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 18-jährige Heranwachsende schleudert zunächst in die Mittelleitplanke, bevor das Auto in der Ausfahrt Richtung Gensinger Straße zum Stehen kommt. An dem PKW entsteht Totalschaden, der Fahranfänger wird nicht verletzt. Das verunfallte Auto wird durch einen Abschleppdienst aufgeladen, die Fahrbahn muss gereinigt werden.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671-8811-100 pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -