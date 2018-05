Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfall mit verletztem ...

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Bacharach, Landesstraße 224 - Am 21.05.2018, gegen 15.05 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Motorradfahrer mit einer 17-jährigen Soziusfahrerin die Landesstraße 224 von Rheinböllen kommend in Fahrtrichtung Bacharach. In einer Linkskurve kam der Motorradfahrer von der Fahrbahn ab und stürzte in die Leitplanke. Der 21-Jährige verletzte sich und wurde zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus nach Bingen verbracht. Die Beifahrerin blieb unverletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden.

