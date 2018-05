Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfall mit verletzter ...

Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin

Sprendlingen - Die 51 jährige Motorradfahrerin befuhr mit ihrem Motorrad die Gau Bickelheimer Straße aus Sprendlingen kommend in Richtung L400. Nach einer lang gezogenen Linkskurve kommt sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kommt dort aufgrund eines in der Wiese liegenden Verkehrsschildes zu Fall. Hierbei zieht sie sich innere Verletzungen zu und wird zur weiteren Überprüfung der Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Es wird von nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ausgegangen.

