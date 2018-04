Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfall unter ...

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss beim Abschleppen

Spabrücken, K29 - Zu einem kuriosen Unfall kam es am 31.03.18 gegen 22:30 Uhr auf der K29 bei Spabrücken. Nachdem der 34-jährige Fahrer eines Quads mangels Benzin liegen blieb, lies er sich von einem Verwandten mittels Abschleppseil abschleppen. Während des Abschleppvorgang verlor er dann die Kontrolle über das Quad, kam von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und kollidierte leicht mit einem Baum. Im Anschluss lies der Fahrer von einer weiteren Fahrt ab und wurde nach Hause verbracht. Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer wurde in der Folge ein Verlassen im Straßengraben stehendes Quad gemeldet. Durch die unfallaufnehmende Streife der Polizei Bad Kreuznach konnte das Quad mit noch warmem Motor, sowie im Zündschloss steckendem Fahrzeugschlüssel festgestellt werden, vom Fahrer jedoch fehlte jede Spur. Da das Fahrzeug nach Bayern zugelassen war und keine Hinweise auf einen Fahrzeugnutzer im näheren Einzugsgebiet vorlagen, musste eine Streife der dort zuständigen Dienststelle den Halter aufsuchen, welcher den 34-jährigen Fahrzeugnutzer aus Spabrücken benennen konnte. Der Fahrer konnte durch die Streife angetroffen werden. Hierbei konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden, was sich durch einen Atemalkoholtest (0,77 Promille) bestätigte. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

