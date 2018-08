Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfall unter ...

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Waldalgesheim - Gegen 20 Uhr am Freitagabend wird der Polizeiinspektion Bingen ein verunfallter Motorradfahrer auf der Kreisstraße 29 zwischen Waldalgesheim und dem dortigen Wochenendgebiet gemeldet. Vor Ort stellt sich heraus, dass der 67-jährige Fahrer vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Der schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzte Motorradfahrer wurde mittels Rettungshubschrauber in das Mainzer Klinikum verbracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und sein Führerschein sichergestellt.

