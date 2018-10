Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfall unter ...

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Bingen am Rhein - Eine 38-jährige Führerin eines Personenkraftwagens befuhr am 01.10.2018, gegen 17.50 Uhr, in Bingen den Mühlweg vom Brunnenweg kommend in Fahrtrichtung Hitchinstraße. In Höhe der Mörikestraße kollidierte sie aufgrund der tiefstehenden Sonne sowie Alkoholeinwirkung mit einem am linken Straßenrand geparkten Fahrzeug. An diesem Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei der Verursacherin Atemalkohol festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,38 Promille.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721/905-0.

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.