Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfall zwischen einem ...

Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Tretrollerfahrerin

Bad Kreuznach - Am 14.09.18 gegen 13:26 Uhr befuhr ein 16 jähriger Fahrradfahrer die Fuß- und Radweg, welcher parallel zur Charles-de-Gaulle-Straße verläuft, aus Richtung Winzenheim kommend, in Richtung der Dr.-Konrad-Adenauer-Straße. Eine 13 jährige Tretrollerfahrerin befuhr den Fuß- und Radweg in die entgegengesetzte Richtung. In einer leichten Linkskurve, kurz vor der Zufahrt von der Straße Brückes kommend, berührten sich die beiden. Beide kamen zu Fall und wurden leicht verletzt. Da nicht genau klar ist, wer zu weit links fuhr, werden Unfallzeugen gesucht. Diese sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach, Tel.: 0671/8811-0 melden.

