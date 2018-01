Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Kirn, Gerbergasse - Am 19.01.2018 in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 09.50 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke in Höhe der Gerbergasse 1 in Kirn den dort ordnungsgemäß geparkten PKW Jeep. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Daher wurde von der Polizei ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 zu melden.

