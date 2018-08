Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Bad Kreuznach - Am Donnerstag, gegen 16.20 Uhr parkte ein Anwohner sein Fahrzeug in der Römerstraße kurz vor der Einmündung in die Wilhelmstraße am rechten Fahrbahnrand. Als er wenig später wegfahren wollte, musste er feststellen, dass sein linker Außenspiegel abgefahren worden war. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 500,-EUR.

