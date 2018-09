Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Kirn, Kirner Straße - Am 05.09.2018 befuhr die 36jährige Fahrerin eines PKW Fiat die Kirner Straße aus Richtung Im Wiesengrund kommend in Fahrtrichtung der Einmündung Kirner Straße/Oldenburger Straße. Im Einmündungsbereich fuhr sie zu weit rechts und streifte die Fassade eines Wohnhauses. Es entstand sowohl an ihrem PKW sowie an der Hausfassade Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1400 Euro. Da die Verursacherin den Schaden, entgegen ihrer Pflichten als Beteiligte eines Verkehrsunfalls, erst einige Stunden später meldete musste gegen sie ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet werden.

